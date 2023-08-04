РЭО в 2023 году создаст цифровые модели 20 полигонов отходов в новых регионах

Также планируется создать 80 моделей полигонов в других субъектах страны

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) создаст до конца года цифровые модели 20 полигонов, расположенных в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также 80 полигонов в других регионах. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

"Мониторинг объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с использованием беспилотных воздушных судов на сегодняшний день самый эффективный инструмент получения объективных данных оперативно. В связи с чем РЭО в 2023 году продолжит и расширит проект - будут созданы трехмерные цифровые модели еще 100 полигонов, 20 из них находятся в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где будет проведено наземное лазерное сканирование. По остальным 80 полигонам - воздушный мониторинг", - сказал Буров.

По его словам, в 2024-2030 годах мониторинг пройдет уже в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем, который по поручению президента РФ должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года.

"В 2021 году РЭО по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко провел первый хакатон в сфере обращения с ТКО. В результате мы изучили рынок и смогли подготовить проект мониторинга полигонов. В 2022 году тиражировали разработки с хакатона на всю страну и оцифровали 496 полигонов ТКО при помощи новой для отрасли технологии - построения цифровых двойников по результатам облетов полигонов беспилотными воздушными суднами, оборудованными поверенными средствами измерений", - добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин.

Для создания цифрового двойника полигона беспилотник оснащается фотокамерой и прибором лазерного сканирования - лидаром, с помощью него проводятся измерения в ходе облета. По итогам проекта в 2022 году были построены трехмерные модели 496 полигонов и оценена их остаточная вместимость, а также обнаружено более 3 тыс. нарушений, среди которых тления, возгорания, выход отходов за границы участка, отсутствие ограждений и обводных каналов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.