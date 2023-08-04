РЭО задействует тепловизоры, газоанализаторы и дронопорты для оцифровки полигонов

Облеты полигонов при помощи дронов позволяют не только выявить нарушения, но и оценить остаточную вместимость объектов, подчеркнул заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) с этого года начнет применять тепловизоры, газоанализаторы и дронопорты (посадочные станции беспилотников) для построения цифровых моделей полигонов. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

"Облеты полигонов при помощи беспилотников позволяют не только выявить нарушения, но и оценить остаточную вместимость объектов. Для этого дроны оснащаются фотокамерой и лидаром, с этого года еще и тепловизорами с газоанализаторами. В результате мы получаем измерения, на основе которых можем создавать цифровые двойники объектов, оценивать жизненный цикл полигонов", - сказал Буров.

Также РЭО начнет применять удаленный мониторинг с помощью дронопортов в рамках проекта по воздушному мониторингу полигонов. Дронопорт с беспилотником устанавливается на полигоне, его управление ведется удаленно. Данные с беспилотника передаются в режиме реального времени.

"Удаленный мониторинг полигонов станет возможен благодаря использованию дронопорта. Это инструмент, который уже на постоянной основе применяется для оперативного мониторинга строительства и эксплуатации объектов. В нашей отрасли технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение трех дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев. В 2024 году мы планируем тиражировать опыт и оборудовать часть объектов отечественными дронопортами и дронами в рамках реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем", - добавил Буров.

Всего в 2022 году было обследовано 496 полигонов, выявлено более трех тысяч нарушений, в числе которых возгорания и тления. В 2023 году проект охватит еще сто полигонов. Начиная с 2024 года, облеты будут совершаться в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.