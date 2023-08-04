3 августа, 21:08

РЭО задействует тепловизоры, газоанализаторы и дронопорты для оцифровки полигонов

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Облеты полигонов при помощи дронов позволяют не только выявить нарушения, но и оценить остаточную вместимость объектов, подчеркнул заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) с этого года начнет применять тепловизоры, газоанализаторы и дронопорты (посадочные станции беспилотников) для построения цифровых моделей полигонов. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

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"Облеты полигонов при помощи беспилотников позволяют не только выявить нарушения, но и оценить остаточную вместимость объектов. Для этого дроны оснащаются фотокамерой и лидаром, с этого года еще и тепловизорами с газоанализаторами. В результате мы получаем измерения, на основе которых можем создавать цифровые двойники объектов, оценивать жизненный цикл полигонов", - сказал Буров.

Также РЭО начнет применять удаленный мониторинг с помощью дронопортов в рамках проекта по воздушному мониторингу полигонов. Дронопорт с беспилотником устанавливается на полигоне, его управление ведется удаленно. Данные с беспилотника передаются в режиме реального времени.

"Удаленный мониторинг полигонов станет возможен благодаря использованию дронопорта. Это инструмент, который уже на постоянной основе применяется для оперативного мониторинга строительства и эксплуатации объектов. В нашей отрасли технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение трех дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев. В 2024 году мы планируем тиражировать опыт и оборудовать часть объектов отечественными дронопортами и дронами в рамках реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем", - добавил Буров.

Всего в 2022 году было обследовано 496 полигонов, выявлено более трех тысяч нарушений, в числе которых возгорания и тления. В 2023 году проект охватит еще сто полигонов. Начиная с 2024 года, облеты будут совершаться в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%. 

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© Информационное агентство ТАСС
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