Сервис оплаты Tinkoff Pay для телефонов Android подключили 1 млн пользователей

По данным вице-президента "Тинькофф" Сергея Хромова, ежедневно клиенты банка совершают более 100 тыс. операций с помощью этого сервиса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay для телефонов Android подключили более 1 млн человек спустя месяц после запуска сервиса, наиболее активно платят телефоном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара, сообщается в материалах "Тинькофф".

"Оплата телефоном - самый удобный способ совершить покупку. Это подтверждается статистикой подключений Tinkoff Pay после его запуска для телефонов Android. Всего за месяц этот способ оплаты подключили 1 млн человек. Ежедневно клиенты "Тинькофф" совершают с помощью Tinkoff Pay свыше 100 тыс. операций. Наиболее активно платят телефоном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Новосибирска", - приводятся слова вице-президента "Тинькофф", руководителя управления платежей и переводов Сергея Хромова.

В компании отметили, что к сервису Tinkoff Pay можно привязать любую карту "Мир", даже кредитную. Также с Tinkoff Pay можно оплачивать покупки в интернете по кнопке или на кассе магазина с помощью платежного стикера. Эти способы оплаты работают как на андроидах, так и айфонах.

"Тинькофф" запустил возможность оплаты Tinkoff Pay для телефонов Android 28 июня.