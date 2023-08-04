3 августа, 23:15

Торговые сети в России могут обязать указывать цену товаров за килограмм или литр

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

В профильном комитете по промышленности и торговле Госдумы "Известиям" подтвердили, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию в октябре

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Торговые сети и магазины в России могут в будущем начать обязательно указывать цену за единицу измерения товара - за один килограмм или литр. Законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей" будет рассмотрен Госдумой в октябре, сообщают "Известия" со ссылкой на отзыв правового управления Госдумы.

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В профильном комитете по промышленности и торговле Думы подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию в октябре и может быть принят в первом чтении, уточняет газета.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил изданию, что такое нововведение повысит информированность потребителей, а также упростит выбор той или иной марки, исходя из соображения цена-качество. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов добавил, что после принятия законопроекта планируется внесение изменений в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение закона.

В пресс-службе кабмина "Известиям" отметили, что проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Газета направила запросы в крупнейшие торговые сети страны, а также в "Ашан", "Ленту", "Окей", X5 Group и другие. Об ответе пока не сообщается. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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