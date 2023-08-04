Более половины опрошенных россиян начали работать раньше 18 лет

Мужчины начинали карьеру до совершеннолетия чаще, чем женщины

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более половины (54%) опрошенных россиян начали работать раньше 18 лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного СК "Росгосстрах" и крупнейшей российской платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru. Материалы есть в распоряжении ТАСС.

"Более половины россиян (54%) начали работать в 17 лет или раньше. Еще 30% - в 18-20 лет, а 15% - в 21 год или позже", - указано в материалах опроса.

Отмечается, что среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти "Туризм, гостиницы и рестораны" и "Рабочий персонал". Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов): ради финансовой независимости - 51%; чтобы накопить деньги на что-то определенное - 35%; чтобы с пользой проводить личное время - 28%; чтобы помочь родителям - 20%; чтобы содержать себя - 20%.

Согласно опросу, большинство родителей (77%) тех россиян, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению, 15% - нейтрально.

Более половины респондентов (54%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 46% придерживается противоположного мнения.

Репрезентативный опрос проведен в июне 2023 года среди 2 849 российских соискателей во всех федеральных округах РФ.