Хабаровский край представит на ВЭФ проекты машиностроения и создания инфраструктуры

Будут презентованы также проекты университетского кампуса и обновленного Дальневосточного художественного музея

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края на Восточном экономическом форуме представят проекты в сфере высокотехнологичного машиностроения, природоресурсного комплекса, транспорта и логистики, сообщила ТАСС первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

"В основном павильоне мы представим инвестиционные проекты, обеспечивающие технологический прорыв на востоке страны, в том числе импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New, дальневосточный автобусный кластер (Волгабас), легкомоторный самолет "Байкал" и наши багги "Ерофей", - сказала Авилова.

Она добавила, что регион также продемонстрирует инвесторам масштабные проекты, в числе которых строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском золото-медно-порфировом месторождении, комбината по глубокой переработке оловянных концентратов в городе Амурске, строительство первой в России частной Тихоокеанской железной дороги с портом Эльга. С инициаторами этих проектов планируется провести встречи и подписать соглашения об их реализации на территории края.

Также будут презентованы проекты университетского кампуса и обновленного Дальневосточного художественного музея, которые вошли в мастер-план города Хабаровска.

Ранее в министерстве экономического развития региона агентству сообщали, что павильон Хабаровского края, который представлял регион все предыдущие годы участия в форуме, модернизировали к этому году. Обновленный многофункциональный трансформируемый многолетний комплекс площадью 550 кв. м состоит из нескольких зданий, в том числе построенного в этом году, где будет создана временная экспозиция планируемого к возведению Дальневосточного художественного музея.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Авилова сообщила, что Хабаровский край во время форума планирует подписать соглашения о сотрудничестве с компаниями "Русолово", Сбербанк, "УК Эльга-Сибантрацит", Ozon, "1С".