Производитель двигателей из Алтайского края увеличил штат сотрудников на 80%

Это связано с увеличением объемов производства

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Завод "Барнаултрансмаш" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в Алтайском крае, производитель дизельных установок, используемых в том числе на БМП-2 и БМП-3, увеличил с 2022 года штат сотрудников почти на 80% - до 2,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Сегодня штат сотрудников предприятия возрос и приближается к 2,5 тыс., тогда как в прошлом году на "Барнаултрансмаше" трудились чуть больше 1 400 человек. При этом завод готов трудоустроить более 1 000 человек по рабочим специальностям", - сказано в сообщении.

С начала года объемы производства "Барнаултрансмаша" выросли на 46% по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники. Он попросил руководство регионов обратить внимание на кадровый вопрос.

"Барнаултрансмаш" - специализированное предприятие по конструированию и производству судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок. Выпускаемые предприятием "дизели" используются, в том числе, в боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3.