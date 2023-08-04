На Урале на площадке будущего реактора завершили исследовательские работы

Речь идет об энергоблоке БН-1200 Белоярской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Все исследовательские работы на площадке будущего реактора БН-1200 Белоярской АЭС завершены. В августе станция подготовит обоснования инвестиций в проект, сообщил ТАСС главный инженер станции Юрий Носов.

"На площадке БН-1200 проведены все запланированные виды изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геотехнические - сейчас готовятся отчеты о выполненных работах. Время их подготовки - август 2023 года, то есть скоро мы получим отчеты о выполнении всех изысканий, дальше они будут нами проанализированы и направлены в рамках проекта обоснования инвестиций для принятия решения о пригодности площадки к сооружению энергоблока", - рассказал Носов.

Энергоблок БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.