В Улан-Удэ завершили реконструкцию дамбы на реке Селенге

Протяженность дамбы составляет 1,3 км

УЛАН-УДЭ, 4 августа. /ТАСС/. Реконструкция дамбы на правом берегу реки Селенги в городе Улан-Удэ завершена.

"Реконструкция выполнена на 100%. Протяженность дамбы составляет 1,3 км, сооружение укреплено железобетонными плитами. Стоимость проекта - почти 190 млн рублей. Финансирование осуществлялось из федерального и республиканского бюджетов", - сообщили журналистам в городской администрации.

До этого дамба, построенная в центральной части Улан-Удэ около 50 лет назад, была изношена, в районе городских очистных сооружений местами имелись повреждения - разрушилась подпорная стенка, было размыто основание берегоукрепления. Объект не отвечал требованиям защиты города от затопления паводковыми водами реки Селенга.

Работы по реконструкции начались в 2022 году. Строители укрепили сооружение железобетонными плитами и усилили некоторые участки монолитным бетоном. "Для предотвращения размыва в корне дамбы формировалась площадка из камня крупностью не менее 15 см. Конструкция укрепления через каждые 40 м разделялась деформационными швами, которые заполнялись герметиком", - уточнили в пресс-службе.

Селенга - самый крупный приток озера Байкал. Река берет начало в Монголии и протекает практически через всю южную часть Бурятии, в том числе через Улан-Удэ. Периодически на Селенге происходит паводок. Так, в 2021 году уровень воды в реке доходил почти до 250 см при том, что выход на пойму начинается при 230 см, в Бурятии тогда был введен режим ЧС.