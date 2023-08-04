КТК сообщил об отсутствии повреждений инфраструктуры после попытки атаки в Новороссийске

В консорциуме добавили, что в настоящее время установлен временный запрет на движения судов в порту города

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в результате попытки атаки в Новороссийске не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме на пришвартованные танкера, сообщили журналистам в консорциуме.

"На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже", - сказали в КТК.

В консорциуме добавили, что в настоящее время установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.

Как заявили в Минобороны РФ, российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.