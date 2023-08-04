Белоярская АЭС не исключает продление срока службы реактора БН-600 после 2040 года

Как считает главный инженер АЭС Юрий Носов, это будет зависеть от ресурса реакторной установки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Срок службы ректора БН-600 третьего энергоблока Белоярской АЭС может быть продлен и после 2040 года. Это будет зависеть от ресурса реакторной установки, такое мнение высказал ТАСС главный инженер АЭС Юрий Носов.

"Работы по продлению срока службы БН-600 до 2040 года сейчас, можно сказать, вышли на завершающий этап. До 31 марта 2024 года мы должны сформировать комплект документов и направить его регулирующему органу для рассмотрения. <…> [Следующее продление срока службы] определяется ресурсом реакторной установки, <…> если будет обоснование, а также предпосылки продления срока эксплуатации, то такая возможность принципиально не исключена", - сказал Носов.

Он отметил, что третий энергоблок АЭС с реактором БН-600 очень важен в плане фактического подтверждения ресурса будущих реакторных установок на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

"Работы [по продлению ресурса] состоят из трех этапов: подтверждение ресурсов оборудования, замена оборудования, исчерпавшего ресурс, и третье направление - это подтверждение безопасности. Дело в том, что требования нормативных документов по повышению безопасности постоянно ужесточаются, и при продлении срока эксплуатации мы должны подтвердить, что соответствуем действующим современным требованиями", - сказал Носов.

БН-600 - единственный в мире промышленный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, который отработал более 40 лет. Срок его эксплуатации может быть продлен до 60 лет - до 2040 года.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). В эксплуатации АЭС находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.