В Казахстане продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Правительство страны опубликовало соответствующий приказ, он начнет действовать через 10 дней

АСТАНА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана обнародовали приказ о продлении еще на полгода действующего с июля 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в совместном приказе "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Исключение сделано для смазочных масел, случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, и других категорий.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования.

В предыдущий раз он был продлен до 31 июля 2023 года.

Запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом был введен в Казахстане с 12 июля 2022 года сроком на шесть месяцев, в январе его продлили еще на полгода. В министерстве энергетики ранее отмечали, что запрет вводится в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики и недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

В ноябре 2021 года Казахстан уже водил аналогичный запрет, который действовал шесть месяцев. В министерстве энергетики республики тогда пояснили, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии, что приводит к высокому спросу на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях.