Исследование показало, где дешевле забронировать номер летом

По данным OneTwoTrip, выгоднее всего до конца сентября отправиться в Шарм-эш-Шейх или на Пхукет

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дешевле всего забронировать трехзвездочный отель за рубежом до конца летнего сезона можно в Шарм-эш-Шейхе и на Пхукете, проживание в этих городах обойдется меньше 2 тыс. рублей за сутки. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Выгоднее всего до конца сентября отправиться в Шарм-эш-Шейх: там стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 1,6 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется отдых на Пхукете - от 1,8 тыс. рублей и в Тбилиси - от 2 тыс. рублей", - рассказали эксперты.

Менее чем за 3 тыс. рублей в сутки можно забронировать номер в Хургаде (2,1 тыс. рублей), Санье (2,7 тыс. рублей), Анкаре (2,8 тыс. рублей) и Батуми (2,9 тыс. рублей). Замыкает топ-10 бюджетных направлений Дубай (проживание в отеле стоит минимум 3 тыс. рублей), Ереван (3,1 тыс. рублей) и Астана (3,4 тыс. рублей)

Согласно исследованию, в России до конца сентября дешевле всего можно остановиться в Барнауле - за 1,4 тыс. рублей в сутки. Чуть дороже обойдется отдых в Краснодаре (от 1,5 тыс. рублей за ночь) и Санкт-Петербурге (1,6 тыс. рублей) До 2 тыс. рублей также получится забронировать жилье в Кисловодске (1,7 тыс. рублей) и Москве (1,8 тыс. рублей) В категорию городов, где номер в трехзвездочном отеле обойдется дешевле 3 тыс. рублей, попали Екатеринбург (2,1 тыс. рублей), Пятигорск (2,3 тыс. рублей), Анапа (2,6 тыс. рублей), Мурманск (2,7 тыс. рублей) и Минеральные Воды (2,8 тыс. рублей).