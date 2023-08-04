Число субъектов рынка в провинции Хайнань превысило 3 млн

По данным газеты "Хайнань жибао", с июня 2020 года на острове появилось свыше 2,4 млн новых хозяйствующих субъектов

ХАЙКОУ /Китай/, 4 августа. /ТАСС/. Число рыночных субъектов в южной провинции Китая Хайнань превысило 3 млн. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, к концу июня этого года количество хозяйствующих субъектов на рынке Хайнаня выросло на 51,5% в годовом исчислении. Подчеркивается, что в последние годы провинция продвигает развитие и реформирование сферы торговли: удобная и эффективная деловая среда, а также преференциальная политика порта свободной торговли привлекает все больше хозяйствующих субъектов развивать бизнес на Хайнане и инвестировать в провинцию.

В материале отмечается, что с июня 2020 года, когда была опубликована программа формирования на Хайнане порта свободной торговли, на острове появилось свыше 2,4 млн новых хозяйствующих субъектов. Основные направления деятельности этих предприятий - оптовая и розничная торговля, техническое обслуживание процессов передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий, а также лизинг и коммерческая деятельность в сфере услуг. Подчеркивается, что количество субъектов рынка, занятых в третичном секторе экономики, росло быстрыми темпами. Доля сферы услуг в экономике провинции становится все более заметной, указывается в материале.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР 1 июня 2020 года опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.