В Росатоме заявили о поддержке Китая в работе над атомной энергетикой поколения IV

Российская госкорпорация поставляет КНР топливо и различное оборудование для строительства одного из мощных быстрых реакторов республики

СЕВЕРСК /Томская область/, 4 августа. /ТАСС/. Россия в лице Росатома охотно поддерживает Китай в работе над поколением IV атомной энергетики, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на строительной площадке ОДЭК.

"Мы предлагаем нашим партнерам вместе работать над этим самым четвертым поколением атомной энергетики. По разным причинам в Европе, Соединенных Штатах Америки, Японии были остановлены работы по быстрой тематике. А вот китайские наши друзья, наоборот, набирают обороты. <...> Мы традиционно для российской атомной промышленности очень дружелюбны в этом. Мы делимся технологиями и знаниями. Понятно, что научное первенство и амбиции ученых неудержимы. <...> Находя партнеров в международном отсеке, конечно же, им [Китаю] хочется добежать и в завтрашний день. Они это делают успешно. Мы будем их в этом поддерживать", - сказал он.

Лихачев отметил, что Росатом поставляет Китаю топливо и различное оборудование для строительства одного из мощных быстрых реакторов Китайской Народной Республики.

"У нас [России] запас не менее 10 лет в технологиях, может быть, чуть больше в знаниях. Мы этим гордимся, но не кичимся", - заметил глава Росатома.