Лихачев заявил, что Росатом ценит большую роль и непредвзятый подход МАГАТЭ и Гросси

По словам гендиректора госкорпорации, Росатом содействует "максимально комфортному сбору информации, которая сразу предъявляется мировому сообществу"

СЕВЕРСК /Томская область/, 4 августа. /ТАСС/. Росатом видит, что члены миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директор Рафаэль Гросси работают на Запорожской АЭС (ЗАЭС) объективно и непредвзято. Такие миссии помогают обеспечивать безопасность станции и доносить объективную информацию о реальном положении дел мировому сообществу, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

В четверг произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ее составе четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.

"Мы содействуем максимально комфортному сбору информации, которая сразу предъявляется мировому сообществу. Мы регулярно "сверяем часы" и даем оценки взаимной работы. В целом мы очень настроены на сотрудничество и видим очень большую лидерскую роль и генерального директора Гросси, и всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ, профессиональный непредвзятый подход в рамках мандата на то, чтобы действительно обеспечить безопасность Запорожской электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества", - сказал Лихачев.

Он добавил, что повестка миссии постоянно расширяется. "Количество вопросов, которые они изучают, количество тем, которые они обсуждают с нашими работниками, увеличивается. Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, "сверить часы", может быть, в чем-то построить нашу работу", - сказал Лихачев.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС учреждено по итогам первой поездки генерального директора организации Гросси на станцию в сентябре 2022 года. Тогда стороны договорились, что на ЗАЭС будут на постоянной основе находиться несколько специалистов агентства, примерно каждый месяц их будет менять новая группа. С июня 2023 года от МАГАТЭ на ЗАЭС работают четверо экспертов вместо двух. Сегодняшняя ротация наблюдателей стала девятой по счету с начала миссии.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.