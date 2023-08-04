В ЦРПТ сообщили, что больше всего в июле подешевело сгущенное и пастеризованное молоко

Без изменений остались цены на ультрапастеризованное молоко и йогурт

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Больше всего в июле подешевело сгущенное и пастеризованное молоко, по сравнению с июнем стоимость этой продукции снизилась на 2,86% и 1,37% соответственно. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"По данным системы, наибольшее снижение цен зафиксировано у сгущенного молока - на 2,86%, до уровня 272 рубля за литр. Также подешевели пастеризованные сливки - на 1,29%, до 229 рублей за литр, пастеризованное молоко - на 1,37%, до 72 рубля за литр", - говорится в сообщении.

Кроме того, мороженое в июле подешевело на 1,25%, до 633 рублей за кг, кефир - на 1,23%, до 80 рублей за литр, сыр - на 1,19%, до 830 рублей за кг. Также снизились цены на ряженку, простоквашу, творог, сметану и ряд других молочных продуктов.

Без изменений по итогам июля остались цены на ультрапастеризованное молоко и йогурт. Вместе с тем выросла средняя стоимость айрана, пахты и кумыса. Наибольшее подорожание показало сухое молоко, его стоимость увеличилась на 8,46%, до 692 рублей за кг.