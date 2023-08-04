Эксперт: цены на нефть до конца года будут держаться около $80-90 на фоне ее дефицита

Как отметил ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин, ОПЕК и МЭА в своих отчетах прогнозировали дефицит нефти на мировых рынках во втором и третьем кварталах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мировые цены на нефть во втором полугодии будут держаться на уровне $80-90 за баррель на фоне ее дефицита, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"По нашему прогнозу, во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции за счет искусственно созданного дефицита нефти в мире и она будет торговаться в диапазоне $80-90 за баррель", - сказал он ТАСС, комментируя продление сокращения Саудовской Аравией добычи нефти на 1 млн б/с и Россией - экспорта нефти на 300 тыс. б/с на сентябрь.

Эксперт отметил, что ОПЕК и МЭА в своих отчетах прогнозировали дефицит нефти на мировых рынках во втором и третьем кварталах из-за действий нефтедобывающих стран по сокращению своей добычи и экспорта, а объем этого дефицита оценивался в 0,8-1,5 млн б/с.

"В такой ситуации цены на нефть растут. За июль прибавка в стоимости Brent составила около 14%", - добавил Потавин.

Накануне Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения объемов добычи и экспорта нефти на сентябрь: королевство - на 1 млн б/с, Россия же снизит поставки на 300 тыс. б/с вместо 500 тыс. б/с, установленных на август. Стоимость нефти Brent на новостях об этом перешла к росту и утром 4 августа превышала $85.