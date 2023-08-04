Microsoft и Лондонская фондовая биржа разрабатывают индивидуальные модели ИИ

По данным Financial Times, они позволят использовать преимущества этой технологии без создания угроз утечек сведений, составляющих коммерческую тайну

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты корпорации Microsoft и Лондонской фондовой биржи (LSE) вместе работают над созданием индивидуальных моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для банковских организаций. Как сообщила газета Financial Times, они позволят использовать преимущества этой технологии без создания угроз утечек сведений, составляющих коммерческую тайну.

Речь идет о "специализированных языковых моделях", которые банки смогут использовать при "работе с большим количеством конфиденциальной информации и выстраивании торговых стратегий", приводит издание слова исполнительного директора LSE Group Дэвида Швиммера. Финансовые организации заинтересованы в создании собственных "эксклюзивных и индивидуальных моделей ИИ", чтобы "сохранить уверенность в том, что никакие [их] данные не используются в любых других системах", пояснил он.

По словам Швиммера, разрабатываемый продукт позволит "смешивать большое количество данных LSE с данными компаний-клиентов" в целях анализа. При этом отдельные программы ИИ, переданные клиентам, "не будут общаться друг с другом", что "позволит обеспечить безопасность" сведений, составляющих коммерческую тайну.

Microsoft активно работает над внедрением технологий ИИ в корпоративный сектор. В июле американская корпорация объявила стоимость подписки на генеративный ИИ Copilot, который можно будет использовать для "подготовки презентаций, получения подсказок при написании документов, автоматического составления отчетов об онлайн-совещаниях и для сортировки входящих электронных сообщений". Она составит $30 в месяц. Сейчас ИИ-помощник проходит стадию тестирования, ранний доступ уже получили компании General Motors и Goodyear.