"Почта России" запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию

Авиадоставка будет осуществляться на самолетах авиакомпании "Азимут"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Почта России" - федеральный почтовый оператор - запустила регулярные прямые авиаперевозки почты в Тбилиси, сообщили ТАСС в ее пресс-службе. Компания ожидает снижения времени доставки отправлений в Грузию на 2-3 дня.

Авиадоставка будет осуществляться в столицу Грузии из Москвы на самолетах авиакомпании "Азимут". "Почта" ожидает ежемесячно транспортировку в страну до 6 тонн посылок. Ранее компания отмечала, что рассмотрит прямую авиаперевозку в Грузию при наличии стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний.

В начале июня почтовая компания дала старт аналогичным авиаперевозкам - также на самолетах "Азимута" - в Армению из Минеральных Вод. После окончания тестов "Почта" ожидала снижения стоимости услуги из-за оптимизации логистической цепочки.

Глава дирекции управления транспортом "Почты России" Георгий Баутин отметил, что прямое почтовое сообщение со странами Закавказья - перспективное и востребованное направление, это касается и бизнеса, и частных клиентов.

Директор по стратегическому развитию "Азимута" Дмитрий Звонарев в свою очередь выразил надежду на то, что сотрудничество с "Почтой" укрепится, а объем перевозок почты между Россией и Грузией - увеличится.