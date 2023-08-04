S&P Global прогнозирует удвоение ВВП Индии до $6,7 трлн к 2031 году

К этому времени размер ВВП на душу населения страны составит около $4,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P Global заявило, что экономика Индии может вырасти с $3,4 трлн до $6,7 трлн к 2030-2031 финансовому году.

В среднесрочном прогнозе агентства, включенном в опубликованный доклад "Смотри вперед: момент Индии", отмечается, что накопление капитала станет основным двигателем роста индийского ВВП в период с текущего 2023-2024 фингода на перспективу до 2031 года. К этому времени размер ВВП на душу населения Индии составит около $4,5 тыс.

"Накопление капитала будет основным двигателем роста Индии. Правительство существенно стимулировало инвестиции, поддерживая инфраструктурные проекты и поощряя производство. Мы ожидаем, что частный сектор Индии будет постепенно увеличивать инвестиции, подкрепляемые надежными корпоративными балансами", - говорится в докладе S&P Global.

Рейтинговое агентство считает, что Индия к 2031 году останется самой быстрорастущей экономикой среди стран Группы двадцати (G20) благодаря улучшению инфраструктуры, стабильной промышленной экосистеме и большому внутреннему рынку.

S&P Global предупредило, что дальнейший рост экономики Индии будет зависеть от способности страны использовать свой демографический дивиденд и увеличить численность квалифицированных рабочих. Также он напрямую связан с эффективностью структурных реформ в области сельского хозяйства, логистики, стимулирования частных инвестиций и повышения конкурентоспособности за счет прямых иностранных инвестиций.