4 августа, 06:44

Владельца заводов по производству водки "Хортиця" внесли в список террористов

Александр Беспалов находится в СИЗО по делу о даче взятки

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму владельца заводов "Русский север" и "Родник и К", которые занимались выпуском водки "Хортиця", Александра Беспалова. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В данный момент Беспалов находится в СИЗО по делу о даче взятки. 6 июля суд повторно принял решение оставить предпринимателя в изоляторе.

В Едином государственном реестре юридических лиц Беспалов указан как учредитель компаний "Стандарт качества", "Русский север", "Родник и К". По данным ряда СМИ, ликеро-водочные заводы "Русский север" и "Родник и К" были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании ВС Украины с целью ведения террористической деятельности в России. 

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