Расходы на госзакупки иномарок в РФ в 2023 году выросли более чем в два раза

Согласно исследованию "Контур.Торгов", траты на эти цели составили 464 млн рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Траты на государственные закупки зарубежных автомобилей в России за первое полугодие 2023-го составили 464 млн рублей, что более чем в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Количество таких закупок также увеличилось, говорится в исследовании "Контур.Торгов", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили госзакупки автомобилей по ФЗ №44 (регулирует госзакупки) в период с 2021 года.

"В первом полугодии 2023 года расходы на закупки иностранных автомобилей <…> выросли на 133% - со 199 млн до 464 млн рублей. В первом полугодии 2022 года на иномарки пришлось 7,5% от общего объема расходов на госзакупки авто, а в январе - июне этого года - уже 18,5%. <…> Выросло и количество проведенных закупок иномарок - с 77 до 96 процедур", - указывается в исследовании.

При этом затраты государства на отечественный автопром сократились на 15% - с 2,39 млрд рублей в первом квартале прошлого года до 2,01 млрд рублей в этом году. "Анализ показывает, что в 2023 году произошла смена тренда: в 2022 году по сравнению с 2021 годом закупки иномарок снижались как в количестве торгов (с 330 до 165 процедур), так и в объеме расходов (с 1,06 млрд до 480 млн)", - говорится в исследовании с уточнением, что расходы на закупку российских машин на этом фоне выросли с 15,2 млрд рублей в 2021 году до 19,6 млрд рублей в 2022-м.

По словам эксперта "Контур.Торгов" Василия Данильчика, госзакупки иномарок в 2023 году выросли несмотря на то, что заказчики для их проведения должны запрашивать разрешение у Минпромторга РФ. "На 3 августа 2023 года на федеральных торговых площадках размещены 10 тендеров на закупку иностранных автомобилей общей стоимостью 52 млн рублей. В частности, госзаказчики стремятся приобрести автомобили Haval Jolion и Toyota Camry", - отметил он.

В четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Позднее в Минпромторге РФ сообщили, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур. Наличие достаточных производственных мощностей для обеспечения машинами госсектора подтвердили и компании "Автоваз" и "Москвич".