В России продажи новых легковых авто в июле выросли в 2,7 раза

В стране за месяц продали 95,7 тыс. машин

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2023 года выросли в 2,7 раза по сравнению с показателем за июль 2022 года и составили 95,7 тыс. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

Всего за семь месяцев текущего года в России продано 497,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"В июле нынешнего года в России было продано 95 654 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022-го", - сказано в сообщении агентства.

Лидеры продаж

Лидером продаж в июле текущего года стал "Автоваз", доля которого в отчетном месяце составила 28,6% (в июле прошлого года доля была чуть более 29%). По данным "Автостата", продажи автомобилей Lada в июле увеличились в 2,6 раза и составили 27,4 тыс. Всего в январе - июле 2023 года продажи "Автоваза" выросли на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 162 тыс.

На втором месте - китайская Chery, продажи которой в июле выросли в 4,2 раза, до 10,7 тыс. авто, а за 7 месяцев 2023 года - в 3,8 раза, до 58 тыс. авто. Тройку лидеров замыкает китайская компания Geely, увеличившая продажи в июле в 3,8 раза - до 8,8 тыс. единиц. В январе - июле текущего года компания реализовала в России 41,5 тыс. авто, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В пятерку лидеров также вошли Haval (8,5 тыс. штук) и Changan (5,2 тыс. штук).