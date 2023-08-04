Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост ведущих индексов

По данным на 10:10 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,48%, РТС - на 0,83%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,48% - до 3 162,9 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,83%, до 1 055,22 пункта.

На открытии торгов индекса Мосбиржи рос на 0,34% - до 3 158,53 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 053,56 пункта (+0,67%).

К 10:10 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,62% до 94,4 рубля, евро рос на 0,1% до 103,34 рубля. В то же время юань находился на уровне 13,119 рубля (+0,02%).