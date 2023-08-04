Мишустин поручил проработать дальнейшее развитие программы льготного автокредитования

Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны исполнить поручение премьера до 1 октября

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился до 1 октября проработать предложения сенаторов по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам встречи председателя правительства с членами Совфеда в июле.

Поручение адресовано Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину. Они должны до 1 октября проработать инициативы по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования, а также оценить возможность "распространения требований к локализации производства автотранспортных средств, используемых для государственных и муниципальных нужд на основании заключенных договоров аренды", говорится в сообщении.

В частности, на встрече спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила правительство за меры по поддержке отечественного автопрома и отметила, что эту работу надо продолжать. В числе прочего Матвиенко попросила подержать разработанный сенаторами законопроект об установлении требований к локализации автотранспортных средств, используемых в качестве легкового такси и каршеринга. Также она предложила увеличить утилизационный сбор для юридических и физических лиц в случае перепродажи автомобиля в течение трех лет с момента ввоза и распространить требования о локализации на аренду автомобилей для государственных и муниципальных нужд.

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с представителями обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По словам президента, "чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей".