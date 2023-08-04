Лихачев сообщил, что эксперты МАГАТЭ самостоятельно формируют план проверок на ЗАЭС

Накануне эксперты агентства не обнаружили мины на крышах третьего и четвертого энергоблоков станции

СЕВЕРСК /ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 4 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) самостоятельно формируют план проверок на Запорожской АЭС. Очередные проверки зависят от запроса самого агентства, сообщил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Накануне эксперты МАГАТЭ не обнаружили мины на крышах третьего и четвертого энергоблоков станции. До этого украинская сторона неоднократно заявляла о якобы минировании энергоблоков Запорожской АЭС.

"Это [следующая проверка] будет зависеть от запроса МАГАТЭ, это может быть обход территории станции с замером радиационного фона, это может быть контроль за гидротехническими сооружениями и уровнем воды в пруду-охладителе, это может быть обход машинных залов или реакторных залов того или иного блока. Мы всегда идем навстречу, но повестку дня формирует штаб МАГАТЭ, формируют инспектора", - сказал Лихачев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.