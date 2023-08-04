Продажи электрокаров Evolute в июле выросли на 15%

Всего с момента старта продаж в октябре 2022 года компания реализовала почти 1,3 тыс. электромобилей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продажи электромобилей российского бренда Evolute в РФ в июле 2023 года выросли по сравнению с июнем на 15% и составили 166. Об этом говорится в сообщении компании "Моторинвест" (производит Evolute). За семь месяцев текущего года продано более 1 тыс. электрокаров.

Всего с момента старта продаж в октябре 2022 года компания реализовала почти 1,3 тыс. электромобилей.

"По итогам семи месяцев 2023 года, по данным АО "Паспорт промышленный консалтинг", официальными дилерами Evolute было передано клиентам 1 029 электромобилей, а с момента запуска бренда на российском рынке модели Evolute разошлись тиражом более 1 280 экземпляров. В июле на регистрационный учет встали 166 электрокаров Evolute, что на 15% больше, чем месяцем ранее", - отмечается в сообщении.

Также в июле "Моторинвест" продал 423 модели китайского бренда Voyah (компания занимается официальным импортом машин марки). Это на 6% больше, чем в прошлом месяце. Всего же в январе - июле 2023 года было реализовано 1,5 тыс. электромобилей и гибридов марки.