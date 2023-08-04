Apple увеличила расходы на разработку технологий ИИ

Сумма достигла $22 млрд, сообщил исполнительный директор компании Тим Кук

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Apple увеличила расходы на исследование и разработку новых технологий, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил исполнительный директор компании Тим Кук.

За текущий финансовый год в исследование и разработку новых технологий компания вложила более $22 млрд, то есть на $3 млрд больше, чем в 2022 году. Кук связывает этот шаг с активной работой Apple над ИИ, на которую частично уходят эти средства. "Мы уже много лет проводим исследования в области разнообразных технологий искусственного интеллекта, включая генеративный ИИ. Мы собираемся продолжать инвестировать в эту сферу и ответственно продвигать наши продукты с использованием таких технологий", - заявил он в интервью агентству Reuters.

По словам генерального директора Apple, компания не намерена создавать отдельные продукты на основе ИИ, как это делают их конкуренты Google и Microsoft. Вместо этого они планируют внедрять в готовую продукцию новые функции, которые будут работать на базе искусственного интеллекта.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заручилась обязательствами семи ведущих компаний в области искусственного интеллекта по обеспечению безопасности пользователей при использовании новых технологий. Среди них, в частности, были такие технологические гиганты, как Amazon, Google и Microsoft. Они обязались проводить тщательное тестирование продукции ИИ перед ее представлением публике, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом для урегулирования потенциальных рисков.