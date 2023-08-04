Мишустин поручил учесть в бюджете увеличение средств на инфраструктуру для отдыха детей

Поручение должно быть выполнено до 2 октября

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минфину и Минстрою проработать предложения Совета Федерации по увеличению финансирования на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Соответствующие предложения сенаторы представили на встрече с главой кабмина 4 июля.

"Внимание уделено и вопросам социальной сферы. Так, при подготовке проекта федерального бюджета Минпросвещения, Минфину и Минстрою необходимо дополнительно проработать предложения Совета Федерации об увеличении объема финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей. Срок - до 2 октября", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Мишустина дать поручение Минфину заложить в федеральный бюджет средства на продолжение проекта по модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Она отметила, что речь идет о небольших деньгах, которые дают колоссальный эффект.

Матвиенко напомнила, что в этом году субъектам Федерации были выделены в рамках софинансирования федеральные средства в размере 1 млрд рублей на строительство быстровозводимых модулей в детских лагерях. По ее данным, к 1 июня за рекордные 100 дней в 15 пилотных регионах России построено 49 жилых корпусов, организовано 2,5 тыс. новых дополнительных мест в 26 детских оздоровительных организациях, что позволит отдохнуть этим летом дополнительно более 10 тыс. детей.