ТПП РФ против предложения "Почты России" ввести платежи на обеспечение почтовых отделений

Президент организации Сергей Катырин отметил, что бизнес-сообщество также не поддержало инициативу о закреплении за почтовым оператором статуса федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ не поддержала инициативу "Почты России" о введении для онлайн-продавцов с ежегодной выручкой более 1 млрд рублей обязательного инфраструктурного платежа в пользу почтового оператора в размере 0,5% от квартального оборота товаров - в целях поддержки убыточной сети почтовых отделений. Об этом сообщил ТАСС президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Крупнейшие участники этого рынка - члены совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции, единогласно выступили против инициативы АО "Почта России" и отметили, что это предложение не прорабатывалось акционерным обществом с представителями рынка", - уточнил Катырин.

По его словам, бизнес-сообщество также не поддержало инициативу о закреплении за "Почтой России" статуса федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции, обязанного обеспечить для граждан равную доступность товаров и их гарантированную доставку по всей территории России.

"В случае принятия решения о введении инфраструктурного платежа, темпы роста рынка электронной коммерции замедлятся, сократятся инвестиционные программы компаний в регионах страны, а также сократятся затраты на развитие и поддержание более 261 тыс. точек выдачи заказов (без учета отделений "Почты России")", - отметил глава ТПП РФ.

Участники рынка электронной коммерции считают, что поиск решений по повышению экономической эффективности сети "Почты России" возможен при постоянном взаимодействии крупнейших участников рынка, почтового оператора, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также крупнейших предпринимательских объединений России.

О предложениях бизнеса и почтового оператора

Предложения экспертов ТПП РФ были изложены в письме заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. В письме предлагается создать рабочую группу с участием представителей крупнейших маркетплейсов страны для проработки вопроса повышении экономической эффективности деятельности сети АО "Почта России" и целесообразности установления обязательного инфраструктурного платежа в пользу почтового оператора.

Ранее предложения почтового оператора об инфраструктурном платеже и закреплении статуса федерального гарантирующего поставщика товаров были изложены в письме в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации.