4 августа, 07:40

Мишустин поручил проработать развитие производства отечественных материалов для протезов

Премьер также дал поручение проработать предложения сенаторов по развитию производства и переработки шерсти, а также совершенствованию системы таможенного регулирования в этой сфере

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до ноября представить в правительство предложения по развитию производства комплектующих для протезно-ортопедических изделий.

Поручение адресовано Минпромторгу, Минтруду, Минздраву и Росздравнадзору. Ведомства должны направить в правительство предложения по развитию отечественного сырья, материалов и комплектующих, из которых изготавливаются протезно-ортопедические изделия, предназначенные для реабилитации.

Помимо этого, дано поручение проработать предложения сенаторов по развитию производства и переработки шерсти, а также совершенствованию системы таможенного регулирования в этой сфере. Поручение дано Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину, Федеральной таможенной службе вместе с заинтересованными регионами. Доклад по этой теме Мишустин ожидает к ноябрю.

Поручения даны профильным ведомствам по итогам встречи с членами Совета Федерации 4 июля. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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