В США объем сделок Китая упал до самого низкого уровня с 2006 года

Значительно снизился и объем сделок с участием китайского капитала в Германии - до $189 млн, что является наименьшим показателем более чем за десятилетие, сообщила газета Financial Times

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Активность Китая на рынке сделок в США упала до самого низкого за 17 лет уровня вследствие геополитической напряженности, обострения двусторонних отношений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической платформы Dealogic.

Согласно информации экспертов, объем китайских капиталовложений, в том числе в сфере слияний, составил в этом году $221 млн, что стало наихудшим показателем с 2006 года. В 2022-м он достигал $3,4 млрд. Значительно снизился и объем сделок с участием китайского капитала в Германии - до $189 млн, что является наименьшим показателем более чем за десятилетие.

Отношения между США и Китаем обострились в этом году, в частности, из-за инцидента в феврале с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. Пекин заявил, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Как отмечают эксперты, между двумя державами сохраняются ключевые разногласия и противоречия по вопросам геополитики, безопасности, науки и технологий, ценностей, а также по актуальным международным и региональным вопросам.

Беспокойство Китая вызывает и военно-техническое сотрудничество США с Тайванем. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в районе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как в августе 2022 года на острове побывала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.