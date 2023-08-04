Суд из-за внешнего управления активами Fortum может сдвинуться на начало 2024 года

Компания намерена добиться компенсации за активы и свои инвестиции в России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Арбитражное разбирательство из-за передачи активов финского энергоконцерна Fortum в России под управление Росимущества может сдвинуться на начало 2024 года, говорится в отчете компании. Ранее компания рассчитывала начать судебное расследование в конце 2023 года.

Fortum намерен добиться компенсации за активы и свои инвестиции в России. После первого квартала текущего года Fortum списал российские активы и исключил их из отчетности, оценив убытки от обесценения в €1,7 млрд. В целом концерн оценивал убыток от российских проектов примерно в €2 млрд, а общие инвестиции в Россию - в €6 млрд с учетом первоначальной покупки акций.

Кроме того, энергоконцерн опасается возможного введения санкций, несмотря на потерю контроля над своим российским бизнесом. "Непредсказуемый характер санкций добавляет еще один значительный риск для Fortum. ЕС, США и Великобритания вводят широкий спектр санкций по отношению к России, ориентируясь на финансовый и энергетический секторы, а также на различные компании, работающие в России. Несмотря на потерю контроля над своим российским бизнесом, риск санкций для Fortum сохраняется", - следует из отчета финской компании.

Ранее сообщалось, что Fortum уже направила уведомления о споре, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров в суде.

О введении временного управления

Президент России Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

В Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума" не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

Финский энергоконцерн заявлял, что потерял контроль над своими операциями в РФ, а введение временного управления акциями нарушает международные права и права Fortum как иностранного инвестора.