Президент Болгарии обратился в суд в связи с прекращением аренды нефтетерминала "Лукойлом"

Как заявил Румен Радев, "цену за последствия торопливых и непродуманных решений платят граждане из своих карманов"

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд с просьбой проверить решение парламента прекратить аренду нефтяного терминала Росенец компанией "Лукойл". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Решения в области энергетики должны опираться на необходимость обеспечения непрерывных поставок нефтепродуктов и доступных цен для граждан и индустрии. Цену за последствия торопливых и непродуманных решений платят граждане из своих карманов", - отмечается в обращении Радева.

"Способ, каким были стремительно приняты поправки в закон и была прекращена аренда нефтяного терминала Росенец, не только противоречит конституции и принципа правового государства, но и является примером безответственного отношения к государству и гражданам. При таком радикальном подходе не были учтены интересы потребителей, риски повышения цен на топливо и товары, судьба тысяч работников нефтекомбината и возможные судебные иски против Болгарии. Именно поэтому Радев просит Конституционный суд проверить принятые законодательные изменения на их соответствие основному закону", - говорится в сообщении.

Законопроект об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине принят в течение дня в двух чтениях большинством голосов депутатов парламента 21 июля, что на практике прекратило аренду порта компанией "Лукойл". За это решение проголосовали 144 депутата, 52 были против.

Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиций партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил, "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией", а также Движения за права и свободы.

Нефтяная компания "Лукойл" опровергла все обвинения в нарушениях на портовом терминале Росенец в Болгарии, указав, что не видит оснований для расторжения концессии по нему и намерена обратиться в суд в связи с заявлениями ряда депутатов о прекращении договора. В заявлении компании "Лукойл нефтохим Бургас" было официально заявлено, что все публичные обвинения в ее адрес в контрабанде и других нарушениях на территории терминала Росенец не соответствуют действительности, а также подчеркивалось, что компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет, и не видит оснований для его расторжения.