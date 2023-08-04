Ростех разработал бесконтактный считыватель банковских карт

Новые устройства проходят опытную эксплуатацию в Северо-Кавказском регионе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания "Азимут" (входит в Ростех) и "Социальные системы" разработали и сертифицировали бесконтактный считыватель банковских карт BCAM-01, сейчас новые устройства проходят опытную эксплуатацию в Северо-Кавказском регионе. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"В отличие от иностранных решений, у него нет проблем с обновлением программного обеспечения под новые требования Центробанка и национальной платежной системы "Мир", - отмечается в сообщении Минпромторга. - ВСАМ-01 нужен для проведения обмена информацией с бесконтактными картами и формирования транзакции для отправки в банковский процессинговый центр в целях последующей обработки - списания денежных средств со счета владельца".

В сообщении Минпромторга указывается, что устройство может использоваться для оплаты в магазинах, вендинговых автоматах, в банках, проезда в городском транспорте, считывания небанковских карт и в других сферах.

"Устройство уже активно используется в системах оплаты городского транспорта в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Осетии и Ставропольском крае. Мы планируем расширить географию его применения, увеличив для этого выпуск устройств более чем в 10 раз. Уверен, что запрос на эту продукцию будет только расти, ведь ВСАМ-01 ни в чем не уступает иностранным аналогам, при этом в среднем на 10-15% их дешевле", - отметил генеральный директор АО "Азимут" Аскер Саидов. слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что все права на устройство принадлежат российской компании.