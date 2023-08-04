Минфин запустил онлайн-калькулятор долгосрочных сбережений

Согласно заявлению ведомства, с помощью него можно узнать сумму ежемесячных выплат, которые получит участник программы после 15 лет накоплений

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ запустило на сайте МоиФинансы.рф онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитывать доход по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом говорится в Telegram-канале Минфина России.

"Рассчитать самостоятельно свой доход по Программе долгосрочных сбережений теперь можно с помощью онлайн-калькулятора на портале МоиФинансы.рф. В новом разделе портала также можно узнать больше о программе и ее условиях, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или задать свои", - говорится в cообщении.

По заявлению Минфина, с помощью калькулятора можно узнать сумму ежемесячных выплат, которые получит участник программы после 15 лет накоплений. В расчетах онлайн-калькулятора учитываются все ключевые факторы для того, чтобы узнать размер выплат по ПДС: возраст участника программы, сумма накоплений по обязательному пенсионному страхованию, ежемесячный взнос в программу, взносы за счет налоговых льгот и софинансирования.

О ПДС

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Сформированные сбережения могут быть использованы на долгосрочные стратегические цели - такие, как получение дополнительного дохода после 15 лет формирования сбережений или при достижении определенного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Гражданин в любой момент при наступлении особых жизненных ситуаций сможет воспользоваться сформированными сбережениями в полном объеме.