"Эфко" завершила сертификацию сладких белков в ОАЭ

Первые поставки могут начаться уже осенью, сообщили в компании

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания "Эфко" завершила сертификацию сладких белков в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), первые поставки в страну могут начаться осенью 2023 года. Об этом сообщила компания.

"Штаб-квартира инновационных проектов "Эфко" в Дубае сообщила о завершении сертификации сладких белков в Объединенных Арабских Эмиратах. Это открывает возможность для начала поставок полезных альтернатив сахара на предприятия ОАЭ. В первую очередь на производства кондитерских изделий и сладких напитков. Первые поставки в ОАЭ могут начаться уже осенью 2023 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, за два года компании удалось получить в лабораторных условиях сладкий белок браззеин. Инвестиции в проект в настоящее время составляют 1 млрд рублей.

"Высокий интерес к полезным альтернативам сахара в ОАЭ объясняется тем, что на Ближнем Востоке один из самых высоких в мире показателей заболеваемости сахарным диабетом. Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ видит в сладких белках потенциал для одновременного ответа сразу на два вызова - это пандемия диабета и дефицит продовольствия", - говорится в сообщении компании.

Оценка рынка и перспективы

В сообщении "Эфко" отмечается, что сейчас объем потребления сахара на Ближнем Востоке оценивается на уровне 16 млн тонн в год. В горизонте 5-7 лет компания рассчитывает на замещение 10% этого рынка. Для этого потребуется всего 400 тонн сладкого белка. Предварительно речь идет о емкости рынка в $800 млн, говорится в сообщении компании.

О компании

Группа компаний "Эфко" является крупнейшим российским вертикально-интегрированным производителем жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности.