Лихачев: Северск может стать центром мировой атомной энергетики благодаря БРЕСТ-ОД-300

По словам гендиректора Росатома, при строительстве реактора применяются абсолютно новые подходы и технологические решения, которые Россия "демонстрирует миру"

СЕВЕРСК /Томская область/, 4 августа. /ТАСС/. Закрытый город Северск в Томской области может стать центром мировых ядерных технологий, где будут испытывать новые технологии в атомной отрасли, подготавливать кадры и тиражировать успешный опыт - такой, как строящийся реактор нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Об этом сообщил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев на строительной площадке.

"Я уверен, что точно так же, как на первом бетоне, к этому объекту [БРЕСТ-ОД-300] было приковано внимание всего мирового ядерного сообщества. Сейчас, во время стройки, это внимание не угасает и, конечно же, в дальнейшем здесь, в Северске, будет такая "мекка", образно говоря, мировых ядерных технологий. Это будет центр, без сомнений, мировой атомной энергетики. Центр и подготовки кадров, и отработки технологий, а самое главное - их тиражирования", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что при строительстве БРЕСТа применяются абсолютно новые подходы и технологические решения, которые Россия "демонстрирует миру".

"Дальнейшее тиражирование этих технологий приведет к созданию не только атомных станций, но и так называемых промышленных энергетических комплексов, где вместе с реакторами на площадке будут находиться топливные модули. Я уверен, что за горизонтом 2030 года, ближе к 40-м именно эти промышленные энергетические комплексы станут основным объектом и строительства в РФ, и нашего экспорта", - отметил глава Росатома.

По его словам, важными отличительными чертами и конкурентным преимуществом является то, что реактор нового поколения обладает мощным энергоресурсом, позволяет давать устойчивую энергию, экономически более выгодную за счет замкнутого ядерного цикла и экологически более лояльную к природе за счет уменьшения ядерных отходов и "каких бы то ни было операций с радиоактивностью".

О проекте

Энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью строящегося в Северске Томской области опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического направления "Прорыв".

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива. Под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов - таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.