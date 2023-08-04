Россельхознадзор отметил, что Россия не зависит от импорта птицеводческой продукции

Отечественные производители в полной мере обеспечивают птицеводческой продукцией потребителей внутри страны, заявили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия не зависит от импорта птицеводческой продукции, отечественные производители в полной мере обеспечивают потребителей внутри страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Российский рынок не зависит от импорта птицеводческой продукции. Отечественные производители в полной мере обеспечивают птицеводческой продукцией потребителей внутри страны, а также активно экспортируют избыточные объемы производства в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Азербайджан и многие другие страны мира, в том числе в Белоруссию", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре также отметили, что не получали уведомлений от ветеринарной службы Белоруссии о приостановке поставок.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Белоруссия с 1 августа ограничила вывоз из страны мяса птицы. При этом ограничения не распространяются на экспорт в Китай и продукцию крупного в стране холдинга "Серволюкс Агро" (бренд "Петруха").