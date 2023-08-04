Кабмин утвердил перечень продукции из вторсырья, на которую распространяется господдержка

В правительстве отметили, что это решение будет способствовать уменьшению количества отходов и снижению воздействия на экологию

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень продукции из вторсырья, производители которой получат государственную поддержку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В перечень включены в том числе различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна и пластмассовые изделия, картон и бумага, минеральная вата, покрытия из резиновой крошки, резиновая плитка, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы. Для каждого вида указанной продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе кабмина, решение "направлено на увеличение доли использования вторичных ресурсов при производстве товаров". Это будет способствовать уменьшению количества отходов, которые направляются на полигоны, и снижению воздействия на экологию.

Производители товаров из вторсырья смогут получить поддержку с 1 марта 2024 года. Она оказывается в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и программы льготных займов Фонда развития промышленности.