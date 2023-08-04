Commerzbank сократил связанные с Россией риски на 69% с февраля 2022 года

Согласно данным компании, объем связанных с РФ активов снизился до €576 млн

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Германский банк Commerzbank снизил риски, связанные с российскими активами, на 69% с февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете банка за II квартал 2023 года, опубликованном на сайте финансовой организации.

"Чистая подверженность риску [от деятельности банка] в России сократилась на 69% с 18 февраля 2022 года", - отмечается в документе. Согласно данным компании, объем связанных с РФ активов снизился с около €1,9 млрд до €576 млн в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года. Банк все еще располагает "депозитами в российских рублях на общую сумму около €600 млн в ЦБ РФ и на Московской валютной бирже", отмечается в отчете. При этом Commerzbank "продолжает работать над снижением рисков, одновременно поддерживая существующих клиентов в соответствии со всеми санкционными нормами".

Руководство банка заявило в мае 2022 года, что не планирует полностью уходить с российского рынка, несмотря на ограничение своего присутствия в стране. Как заявил журналистам председатель правления банка Манфред Кноф, между Россией и Германией сохраняются отраслевые связи. "Мы поддерживаем наших германских клиентов, которые все еще активны в РФ. Пока там остаются германские компании, мы будем их сопровождать", - заявил он.