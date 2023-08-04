4 августа, 08:20

В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов

КТК отводит загруженный танкер

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Запрет на движение судов в порту Новороссийск снят, "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) отводит загруженный танкер и ставит под загрузку следующий, сообщили журналистам в КТК.

"В 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", - отметили в КТК.

4 августа в Минобороны РФ сообщили, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск. В КТК заявили о временном запрете на движения судов в порту. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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