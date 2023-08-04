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обновлено 4 августа, 08:39
Военная операция на Украине

"Транснефть" сообщила о возобновлении работ в порту Новороссийска после украинской атаки

Повреждений инфраструктуры нет, уточнили в компании

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Работы в Новороссийском морском торговом порту после ночной атаки украинских безэкипажных катеров были приостановлены, повреждений инфраструктуры нет, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. Сейчас работы в порту возобновлены, отметил он.

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"После ночной атаки решением капитании порта движение в акватории порта было временно остановлено. Сейчас движение судов возобновлено. Никаких повреждений инфраструктуры или других объектов порта нет", - сказал он. Демин добавил, что график отгрузок нефти и нефтепродуктов в порту не нарушен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть". 

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