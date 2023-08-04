В "Росэнергоатоме" сообщили о нормальном радиационном фоне на Запорожской АЭС

На станции в полном объеме выполняются требования безопасности, заявил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уровень радиационного фона на Запорожской АЭС, а также воды в системах охлаждения станции соответствует норме. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Обстановка штатная, абсолютно рабочая. И радиационный фон в норме, и уровень воды в системах охлаждения в норме", - сказал Карчаа.

Он подчеркнул, что на Запорожской АЭС в полном объеме выполняются требования безопасности. Угрозой для ядерной безопасности, по его словам, является только Киев.

В четверг произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ее составе четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.