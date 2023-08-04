Сеть "Чижик" отказалась от продажи сигарет

Такое решение приняли после анализа операционных затрат и спроса, отметили в компании

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" (входит в X5 Group) отказалась от продажи табачных изделий, такое решение принято после анализа операционных затрат и спроса на продукцию, сообщили ТАСС в пресс-службе X5.

"Бизнес-модель "Чижика" построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат. <...> Проанализировав операционные затраты и спрос, "Чижик" принял решение отказаться от продажи табачной продукции в наших магазинах", - сказали в компании.

В свою очередь дискаунтеры ретейлера "Магнит" продолжат развивать эту категорию. "В формате жесткого дискаунтера мы закрываем все базовые потребности покупателей, поэтому продолжим развивать категорию табака. У нас есть много возможностей для оптимизации операционных расходов не в ущерб интересам покупателей", - сообщила ТАСС директор формата дискаунтер розничной сети "Магнит" Анжела Рябова.