Разработчик рассказал, что новый гидробеспилотник сможет находиться в воздухе до 15 часов

Он может применяться для задач экологического мониторинга и тушения пожаров, а также аэродоставки, сообщил исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Гидробеспилотник, разрабатываемый научно-производственным предприятием "Радар ммс", сможет находиться в воздухе до 15 часов и применяться для задач экологического мониторинга и тушения пожаров, а также аэродоставки. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Архипелаг-2023" в Новосибирске исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев.

В начале июня он сообщил, что "Радар ммс" занимается разработкой гидробеспилотника самолетного типа, его презентация запланирована в 2024 году.

"Гидросамолетный беспилотник может приземляться не только на воду, но еще на снег и на поле, <...> при этом ему не требуется какая-то специальная инфраструктура. Я думаю, он будет востребован для таких задач, как аэродоставка, экологический мониторинг, мониторинг протяженных объектов, пожаротушение. Согласно расчетам, если брать целевую нагрузку до 800 кг, время нахождения в воздухе - 15 часов", - сказал Анцев, добавив, что его скорость будет достигать 200 км/ч.

Как сообщалось ранее, стратегическим партнером в проекте выступает Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Планируется, что испытания БПЛА будут проходить на гидроаэродроме в Нижнем Новгороде.

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет (НГУ) и военное училище (НВВКУ), а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ - 2035.