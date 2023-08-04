В Самарской области намерены открыть международный межвузовский кампус в 2027 году

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что проект позволит снизить отток талантливой молодежи из области

ТАСС, 4 августа. Международный межвузовский кампус в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, инвестиции в создание составят более 39 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это средства федерального бюджета и средства, которые концессионер - компания "ПроКампус №1" - привлечет из внебюджетных источников. Кредиторами выступят ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". В планах - ввести объект в эксплуатацию в 2027 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в Самаре проходит стратегическая сессия по созданию в регионе международного межвузовского кампуса. Участникам предстоит совместно определить модель управления кампусом, профиль и направления его специализации, а также актуализировать дальнейшие шаги по реализации этого масштабного проекта.

"Проект создания кампуса мирового уровня - это, конечно, грандиозный проект, который перезагрузит всю систему высшего образования в России. Мы понимаем, что работа, которая предстоит, будет такой же масштабной, как и сам проект. Самарская область имеет колоссальный потенциал и с точки зрения высшего образования, и науки, и работодателей, и выстроенной системы взаимодействия, которая лежит в основе самарского НОЦ", - приводит пресс-служба слова замминистра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что проект позволит снизить отток талантливой молодежи из Самарской области.

Концессионное соглашение о строительстве кампуса на 5 тыс. мест было подписано между региональным правительством и ООО "ПроКампус №1" (входит в ГК "ПроШкола", ВЭБ.РФ) на Петербургском международном экономическом форуме. По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Кампусы создаются в рамках нацпроекта "Наука и университеты".