В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вошли эксперты из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана

Специалисты прибыли на станцию 3 августа

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана вошли в состав новой миссии агентства, которая в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сейчас на станции четыре человека (в составе миссии МАГАТЭ - прим. ТАСС). Специалисты из Ирландии, Финляндии, [Южной] Кореи и Пакистана", - сказал собеседник агентства.

В состав предыдущей миссии МАГАТЭ, которая работала на Запорожской АЭС с 15 июня по 3 августа, входили представители Франции, Марокко, Австрии и Южной Кореи.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.