Водолазы выявили повреждения корпуса севшего на мель "Михаила Сомова"

В Севгидромете уточнили, что характер повреждений уточняется

АРХАНГЕЛЬСК, 4 августа. /ТАСС/. Водолазы в ходе обследования севшего на мель научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" выявили повреждения корпуса, их характер уточняется, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Предварительно, повреждения имеются, характер их будет устанавливаться, дальнейшую тактику вырабатываем", - сказал Ершов.

Группу водолазов доставило на судно "Михаил Сомов" научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов". На его борт были пересажены участники экспедиции, в том числе Арктического плавучего университета. "Все переехали", - сообщили ТАСС с судна "Профессор Молчанов".

Ершов уточнил, что сейчас решается вопрос, в течение какого времени "Профессор Молчанов" будет находиться на Земле Франца-Иосифа и как будут проводиться дальнейшие работы.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных.